Госдума приняла закон о частичной декриминализации статьи 282 УК

Пакет поправок о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти, внесенный президентом, Госдума приняла в окончательном третьем чтении.В соответствии с поправками в Уголовный кодекс предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены повторно в течение одного года. За первое нарушение будет грозить административное наказание — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.