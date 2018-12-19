CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении строительства небоскреба в Москве

Президент США Дональд Трамп подписал письмо о намерениях, касающееся строительства Trump Tower в Москве. Копия письма, которое датировано 28 октября 2015 года, поступило в распоряжение CNN.
При этом адвокат Трампа Руди Джулиани ранее заявлял в эфире CNN, что документ Трамп не подписывал: «Это был проект по недвижимости. Было письмо о намерениях двигаться вперед, но никто не подписывал его».
Трамп не говорил общественности во время президентской кампании 2016 года, что его компания изучала деловую сделку с Россией, и вместо этого неоднократно заявлял, что он «не имеет никакого отношения к России».