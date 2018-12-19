CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении строительства небоскреба в Москве

Президент США Дональд Трамп подписал письмо о намерениях, касающееся строительства Trump Tower в Москве. Копия письма, которое датировано 28 октября 2015 года, поступило в распоряжение CNN.

При этом адвокат Трампа Руди Джулиани ранее заявлял в эфире CNN, что документ Трамп не подписывал: «Это был проект по недвижимости. Было письмо о намерениях двигаться вперед, но никто не подписывал его».

CNN сообщает, что с российской стороны документ, который не является юридически обязывающим, подписан Андреем Розовым, владельцем компании IC Expert Investment Co.

Трамп не говорил общественности во время президентской кампании 2016 года, что его компания изучала деловую сделку с Россией, и вместо этого неоднократно заявлял, что он «не имеет никакого отношения к России».