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Суд заблокировал сайт «Умного голосования»

19.12.2018

Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных.

По решению суда, блокируется не только страница 2019.vote, но и ее зеркала, сообщает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор добавил сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. С 7 декабря ресурс начали блокировать на территории России в соответствии с обеспечительными мерами, принятыми Таганским районным судом. Как рассказывали в Роскомнадзоре, на сайт об «умном голосовании» пожаловались граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без согласия. Роскомнадзор обнаружил, что форма согласия там не соответствует закону, а сами данные граждан якобы хранятся за рубежом, что запрещено.

Представитель Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист также допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.

Сам Навальный назвал решение суда ожидаемым: «Решение абсолютно незаконное, мы ведь даже убрали сбор персональных данных с сайта, но вполне ожидаемое».

«То, в какую клоунаду превратится процесс, было понятно из действий Роскомнадзора <…> Они блокируют наш сайт, подавая в суд на какую-то Gandi SAS — это владелец доменной зоны .vote, находящийся во Франции и ничего не знающий ни об иске, ни о существовании какого-то Роскомнадзора. А самое смешное — это главная причина блокировки. Нарушение личной и семейной тайны. Каким образом призыв к людям голосовать за определенного кандидата, понижая шансы на выигрыш единоросса, нарушают чью-то частную жизнь и семейную тайну?», — пишет Навальный в своем блоге.

Алексей Навальный запустил проект «Умное голосование» 28 ноября. Он попросил всех участников оставить на сайте свой адрес, чтобы потом разослать им уведомление с рекомендациями, за кого лучше голосовать на местных выборах, чтобы лишить победы партию власти. Проект должен помочь оппозиции объединить усилия и выбрать сильных кандидатов, которые составят конкуренцию «Единой России» на выборах в регионах.

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