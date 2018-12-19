Суд заблокировал сайт «Умного голосования»

Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт проекта Алексея Навального «Умное голосование» за нарушение правил хранения персональных данных.По решению суда, блокируется не только страница 2019.vote, но и ее зеркала, сообщает «Интерфакс».
Ранее Роскомнадзор добавил сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. С 7 декабря ресурс начали блокировать на территории России в соответствии с обеспечительными мерами, принятыми Таганским районным судом. Как рассказывали в Роскомнадзоре, на сайт об «умном голосовании» пожаловались граждане, которые заметили, что их персональные данные обрабатывают без согласия. Роскомнадзор обнаружил, что форма согласия там не соответствует закону, а сами данные граждан якобы хранятся за рубежом, что запрещено.
Представитель Навального заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист также допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, однако, по его словам, все они уже устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.
Сам Навальный назвал решение суда ожидаемым: «Решение абсолютно незаконное, мы ведь даже убрали сбор персональных данных с сайта, но вполне ожидаемое».
«То, в какую клоунаду превратится процесс, было понятно из действий Роскомнадзора <…> Они блокируют наш сайт, подавая в суд на какую-то Gandi SAS — это владелец доменной зоны .vote, находящийся во Франции и ничего не знающий ни об иске, ни о существовании какого-то Роскомнадзора. А самое смешное — это главная причина блокировки. Нарушение личной и семейной тайны. Каким образом призыв к людям голосовать за определенного кандидата, понижая шансы на выигрыш единоросса, нарушают чью-то частную жизнь и семейную тайну?», — пишет Навальный в своем блоге.