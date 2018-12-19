Индекс ожиданий малого бизнеса обрушился

Самые пессимистичные ожидания представителей малого бизнеса по России за трехлетнюю историю измерений зафиксировали аналитики «Альфа-банка». Согласно исследованию «Пульс малого бизнеса», индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 п.п., до минус 54, передает РБК.



Индекс текущей экономической ситуации в России, по оценке малых предпринимателей, в ноябре 2018 года снизился до минус 68 пунктов, говорится в исследовании. Это самый низкий показатель за два года.



Альфа-банк с 2015 года публикует исследование о настроениях малого бизнеса. В опросе участвуют около 4 тыс. индивидуальных предпринимателей, руководителей и собственников компаний, выручка которых в год не превышает 350 млн руб.

85% предпринимателей уверены, что экономическая ситуация в стране тормозит развитие бизнеса. Более половины опрошенных — 65% — считают, что она в ближайшие полгода станет только хуже.

За последние полгода доля компаний, которым удалось нарастить прибыль, выросла с 16 до 18%, увеличить количество клиентов — с 27 до 28% и средний чек — с 21 до 24%. При этом прибыль снизилась у 47% опрошенных, средний чек упал у 28%, количество клиентов — у 30%.