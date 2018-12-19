Заместителю главного редактора «Эха Москвы» угрожали оружием

Пистолет к голове заместителя главного редактора «Эха Москвы» Сергея Бунтмана приставили на улице возле ресторана «Шинок», где 18 декабря отмечали день рождения главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Об этом в Facebook сообщила супруга Бунтмана Лидия Скрябина.

По ее словам, они с Бунтманом, выйдя из ресторана, ждали такси. Журналист «имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер» стоящей во втором ряду машины.

«Из машины неожиданно выскочил, оскорбленный тем, что мы слишком близко «притерлись» к его машине водитель, отбросил меня в сторону, схватил Сережу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он, как настоящий», — пишет Скрябина.

На помощь пришел еще один из гостей, с которым удалось оттеснить нападавшего и уехать.

Позже Скрябина сообщила, что машина, из которой вышел водитель с пистолетом принадлежит Михаилу Гусману, заместителю директора ТАСС. «Очень надеюсь, что он не знал, какого человека принимал на работу», — отметила Скрябина.