Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя. В новой системе участвует сразу четыре банка — ВТБ, «Русский стандарт», «Тинькофф банк» и «Хоум кредит», сообщила «Ведомостям» гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

По данным Visa, Россия занимает первое место в мире по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту, рассказала она. По данным ЦБ, за девять месяцев этого года россияне совершили карточных переводов на 19,2 трлн руб. В среднем по каждой карте Visa в России совершается от двух до пяти операций в месяц по переводу денег, говорит Петелина.

Система переводов от Visa — уже четвертая платформа в России, которая позволяет пересылать друг другу деньги, зная лишь мобильный номер получателя. Уже работают такие системы у Сбербанка и Mastercard. Третья — система быстрых платежей (СБП) от Центробанка — пока тестируется. Она должна заработать в январе. СБП в отличие от остальных позволит переводить деньги практически между любыми счетами, а не только карточными.