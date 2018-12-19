Япония выступила против строительства общежитий для российских военных на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.
В МИД Японии заявили, что «строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий».
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора. Основным препятствием для этого является принадлежность южных Курильских островов: Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.