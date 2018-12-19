Япония выступила против строительства общежитий для российских военных на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.

В МИД Японии заявили, что «строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий».

Ранее на этой неделе начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Он также уточнил, что еще два аналогичных общежития были сданы в эксплуатацию в 2017 году. Еще три — два на Итурупе и одно на Кунашире — предполагается построить и заселить в 2019 году.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора. Основным препятствием для этого является принадлежность южных Курильских островов: Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.