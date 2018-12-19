Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума 10 лет

66% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, это максимум за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра». В 2017 году по СССР ностальгировали 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году — 75%, передают «Ведомости».

60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, — это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу — люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

Основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, — это разрушение единой экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%). О единой экономике респонденты чаще вспоминают в кризисные годы (например, в 1999 г.), а вот в «сытые» времена в 2006 г. на первом месте была потеря ощущения великой державы. Тренд на усиление ностальгии по СССР все заметнее, говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия. Триггером для роста таких настроений стала пенсионная реформа, поясняет она: «Население свою ностальгию по СССР всегда объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках, тем более на фоне роста обеспокоенности проблемами благосостояния в настоящем».В посткрымский период сцепление ностальгических советских и великодержавных настроений становится менее сильным, потому что Крым и противостояние с Западом во многом компенсировали массовую потребность в великодержавности, добавляет социолог: «Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.».