Число сожалеющих о распаде СССР достигло максимума 10 лет

66% россиян сожалеют о распаде Советского Союза, это максимум за последнее десятилетие, следует из опроса «Левада-центра». В 2017 году по СССР ностальгировали 58%, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%. Абсолютный рекорд был зафиксирован в 2000 году — 75%, передают «Ведомости».
60% опрошенных считают, что распада можно было избежать, — это тоже максимум за 13 лет. Большинство ностальгирующих по Союзу — люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.
В посткрымский период сцепление ностальгических советских и великодержавных настроений становится менее сильным, потому что Крым и противостояние с Западом во многом компенсировали массовую потребность в великодержавности, добавляет социолог: «Усиление сожалений о распаде, романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к переоценке или реабилитации ранее консенсусных или неприемлемых в постсоветской России тем — оправдание сталинских репрессий, переписывание истории, полное обесценивание демократических преобразований 1990-х и т. д.».