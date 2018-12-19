МВФ одобрил программу помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу поддержки экономической политики Украины на сумму $3,9 млрд и первый кредитный транш на $1,4 млрд.

«Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов. Уверенно шагаем дальше», — заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

Предполагается, что программа поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнему долгу. По оценкам Национального банка Украины, средства поступят до 25 декабря.