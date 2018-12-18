Леонид Волков: Пакет Яровой и «национальная инфраструктура Интернета»: при чем здесь «Ростех»?

Есть много свидетельств того, что именно заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Соколов сейчас в Минкомсвязи играет первую скрипку (а вовсе не кандидат экономических наук Никифоров), и именно через него проводится текущая линия партии и правительства — которая заключается в том, чтобы отдать реализацию «пакета Яровой» чемезовскому "Ростеху".

С Соколовым же связана и другая большая история этого года — проект построения так называемой «национальной инфраструктуры интернета». По этому поводу, собственно, «Ведомости» прямо пишут: «Ведомости» ознакомились с проектом поправок в закон «О связи», разработанных Минкомсвязи и призванных обеспечить «целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента» интернета. Эти поправки обсуждались в четверг на совещании у замминистра связи Алексея Соколова, рассказывает человек, знакомый с несколькими его участниками. Это подтвердил один из присутствовавших на совещании людей.

Я отдельно напишу подробный пост про «национальную инфраструктуру»; если очень кратко, то речь идет о том, чтобы научиться делать так, чтобы можно было интернет в России от зарубежного отрезать, но при этом банки бы проводили транзакции, самолеты бы не падали и так далее.

Кто такой Алексей Соколов, откуда он взялся и почему во всех проектах, которые он продвигает, вылезает «Ростех»?

Взялся Алексей Соколов, естественно, от папы с мамой. Папа и мама, просто, очень непростые. Соколов Валерий Николаевич, председатель совета директоров ООО «Новые оборонные технологии», председатель совета директоров ОАО «Научные приборы», человек не очень публичный; даже фотографию в нормальном качестве трудно найти. Про него пишут так: Среди многих авторитетных людей в Петербурге незаметно выделяется фигура председателя совета директоров ОАО "Научные приборы" Валерия Соколова – человека пожилого, уважаемого комитетчика в отставке, который может называть главу нашего государства просто по имени и звонить ему в любое время дня и ночи.

Непростой человек возглавляет непростое, стратегическое предприятие: «Новые оборонные технологии» входят в холдинг «Алмаз-Антей» и производят очень важную продукцию - ЗРК «Бук» .

Ну а председателем совета директоров концерна «Алмаз-Антей» является, как известно, глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ирина Соколова, до того как стала депутатом Госдумы, возглавляла «общественную приемную» Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Госпожа Соколова, окончившая юридический факультет СПБГУ, формально является рядовым членом политсовета и многолетней помощницей (в трех созывах) спикера Госдумы Бориса Грызлова. Источники "Ъ" в "Единой России" не скрывают, что ее кандидатура была пролоббирована из Москвы. [...] Впрочем, еще более влиятельные знакомства у госпожи Соколовой по семейной линии. Ее муж Валерий Соколов, председатель совета директоров ЗАО "Научные приборы", близко знаком с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, советником которого недавно был назначен сын господ Соколовых Алексей. Алексей Соколов служит в ФСБ.

«Новая Газета» в 2012 году писала о семействе Соколовых как о деловых партнерах одного из лидеров тамбовской преступной группировки Хлоева — ничего нового, как видим, типичная история для питерских КГБшников из окружения Путина, — а в 2007 году о том, как семья Соколовых успешно пролоббировала ЭКЛЗ, один из самых одиозных видов налога на малый бизнес в России. Их компания «Научные приборы», собственно, эти ЭКЛЗ и поставляла. Зато не тайна, кто возглавляет «Научные приборы»: также бывшие офицеры ФСБ.

Председатель совета директоров компании и один из основных учредителей Валерий Соколов — в прошлом полковник 6-го (экономического) Управления КГБ СССР. На сегодняшний день сын отставного полковника Соколова, 25-летний Алексей Соколов занимает высокую должность в московском управлении ФСБ (по некоторым данным, он ведает вопросами экспертизы, в том числе и технических средств).



Кроме того, Валерий Соколов входит в состав учредителей Национального некоммерческого фонда поддержки сотрудников органов федеральной службы безопасности, которому принадлежат 25% уставного капитала «Научных приборов». Президентом фонда является его супруга Ирина Соколова.

Вот такое семейство «ветеранов органов безопасности», пустившее свои метастазы в самые разные сферы производства «наукоемкой» продукции, рынок сбыта для которой обеспечивается государством. Пример с ЭКЛЗ ведь очень характерен и очень похож на историю с «оборудованием для реализации пакета Яровой», это ровно та же бизнес-схема: государство заставило всех купить, а Соколовы — произвели.

Поэтому я на 99% уверен, что восстановленная мной картина происходящего верна: Соколов-старший под крылом чемезовского "Ростеха" намеревается развернуть производство оборудования, которое заставят покупать провайдеров; Соколов-младший обеспечивает реализацию этого плана в Минсвязи, куда он два года назад был переведен на работу из ФСБ. (До того как попасть в Минсвязи, Алексей Соколов, как мы помним, работал советником у секретаря Совбеза Патрушева, а именно из Совбеза «закон Яровой», как известно, и прилетел в Госдуму).

Тем не менее — это лишь гипотеза. Реконструкция по открытым данным, а также по некоторым инсайдам. Хочется сделать из нее полноценное расследование со всеми доказательствами. Поэтому прошу вас — если что-то знаете (что угодно) о деятельности семейства Соколовых — поделитесь этой информацией.