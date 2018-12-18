Федор Крашенинников об «Умном голосовании»

По поводу «умного голосования» скажу вот что. Во-первых, хорошо бы послушать подробные разъяснения автора, в которых он подчеркивает, что в каждой ситуации надо принимать отдельное решение и там где все плохо - никакого смысла голосовать нет. Во-вторых, это хороший ответ тем, кто все время агитации за бойкот вопил, что это неконструктивно и призывал голосовать за заведомо непроходных ксений собчак и ей подобных. Хотите голосовать - ну ок, но голосуйте хоть за тех, у кого есть шанс. Наконец, в-третьих, вопреки пропаганде борцов с «Навальным-новым-Путиным» он никого не заставляет и не может заставить голосовать по своей схеме. Не нравится - не голосуй, колхоз - дело добровольное. Может быть, в ситуации одномандатных выборов в Мск и Спб они и смогут что-то придумать интересное. Я лично в любом случае оставлю право принять решение за собой, и если этот проект не будет признан неудачным и будет работать долго, до следующих выборов в Екатеринбурге или области, я все-таки сам для себя решу, поднимется ли моя рука отдать голос за упыря или нет.