Ответили проверкой

Как сообщается в блоге руководителя движения Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы», организация должна предоставить документы за последние три года. Они касаются бухгалтерии, штатного расписания, грантовых проектов.
«Среди прочего в этом списке указана переписка движения с физическими и юридическими лицами и публикации в средствах массовой информации (!), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все должно быть прошито, пронумеровано, подписано и скреплено печатью», — сообщается в блоге.
По мнению Льва Пономарева, причиной внезапной проверки стало заседание СПЧ при президенте.
«На этой встрече моя фамилия неоднократно произносилась моими коллегами, как в связи с незаконным задержанием и осуждением, так и в связи с обсуждением дел «Сеть» и «Новое величие» <…> Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться». Внеплановую проверку Минюстом ООД «За права человека» рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем», — заявил Пономарев.
Пономарев отбывает административный арест, к которому его приговорили за пост в Facebook об акции в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».