Ответили проверкой

Как сообщается в блоге руководителя движения Льва Пономарева на сайте «Эха Москвы», организация должна предоставить документы за последние три года. Они касаются бухгалтерии, штатного расписания, грантовых проектов.

«Среди прочего в этом списке указана переписка движения с физическими и юридическими лицами и публикации в средствах массовой информации (!), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Все должно быть прошито, пронумеровано, подписано и скреплено печатью», — сообщается в блоге.

Правозащитники отмечают, что на подготовку этого многотомного отчета им дали меньше месяца — до 14 января. За несвоевременное или неполное предоставление требуемых документов может грозить административная ответственность.

По мнению Льва Пономарева, причиной внезапной проверки стало заседание СПЧ при президенте.

«На этой встрече моя фамилия неоднократно произносилась моими коллегами, как в связи с незаконным задержанием и осуждением, так и в связи с обсуждением дел «Сеть» и «Новое величие» <…> Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться». Внеплановую проверку Минюстом ООД «За права человека» рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем», — заявил Пономарев.

Пономарев отбывает административный арест, к которому его приговорили за пост в Facebook об акции в защиту фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».