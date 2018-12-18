Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ» и «групп смерти»

Президент России Владимир Путин подписал закон о мгновенной блокировке во внесудебном порядке сайтов, которые склоняют несовершеннолетних к совершению «противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья либо для жизни и здоровья иных лиц».

Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.