Дума в первом чтении одобрила ограничение доли иностранного капитала в новостных агрегаторах

Законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение, предполагает ограничить максимальную долю иностранного капитала в новостных агрегаторах на уровне 20%.

В случае нарушения Роскомнадзор будет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к новостному агрегатору.