Close

Дума в первом чтении одобрила ограничение доли иностранного капитала в новостных агрегаторах

18.12.2018

Законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение, предполагает ограничить максимальную долю иностранного капитала в новостных агрегаторах на уровне 20%.

В случае нарушения Роскомнадзор будет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к новостному агрегатору.

Председатель парламента Вячеслав Володин после голосования поручил Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи провести дополнительные консультации с представителями экспертного, делового и профессионального сообщества.

«Исходя из состоявшейся дискуссии, будет правильно Комитету провести до рассмотрения во втором чтении законопроекта дополнительные консультации с Правительством РФ, с экспертным, деловым и профессиональным сообществом, и хотелось бы, чтобы вопрос был более полно обсужден во фракциях», — заявил он. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.