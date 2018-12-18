Дума в первом чтении одобрила ограничение доли иностранного капитала в новостных агрегаторах

Законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение, предполагает ограничить максимальную долю иностранного капитала в новостных агрегаторах на уровне 20%.
В случае нарушения Роскомнадзор будет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к новостному агрегатору.
Председатель парламента Вячеслав Володин после голосования поручил
Комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи провести дополнительные консультации с представителями экспертного, делового и профессионального сообщества.
«Исходя из состоявшейся дискуссии, будет
правильно Комитету провести до рассмотрения во втором чтении законопроекта
дополнительные консультации с Правительством РФ, с экспертным,
деловым и профессиональным сообществом, и хотелось бы, чтобы
вопрос был более полно обсужден во фракциях», — заявил он.