Путин заявил о преобладании современного оружия в ядерных силах России

Доля современного оружия в российской ядерной триаде (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы) превышает 80%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%», — передают «Ведомости» слова Путина.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что авиационные стратегические ядерные силы пополнились модернизированными самолетами — одним Ту-160 и четырьмя Ту-95МС. Ту-160 в ноябре успешно выполнил пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону за Полярным кругом.

Шойгу рассказал о проведении в мае успешного залпового пуска с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» по полигону Кура на Камчатке.

«В противовес развертыванию США глобальной системы ПРО Вооруженные силы наращивают свой ударный потенциал», — подчеркнул министр. Он отметил, что на опытно-боевом дежурстве находятся гиперзвуковые авиационно-ракетные комплексы «Кинжал», которые выполнили уже 89 полетов по патрулированию в акваториях Черного и Каспийского морей.

С 1 декабря на дежурство заступили установки боевого комплекса «Пересвет». Кроме того, проведены успешные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Сармат». А в 2019 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард».