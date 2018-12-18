Драчев: У Австрии нет претензий к российским биатлонистам

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что российские спортсмены могут продолжать выступать на международных турнирах, у Австрии к ним претензий нет.

«Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной команды России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на Кубках мира и Кубках IBU», — написал Драчев в Instagram.