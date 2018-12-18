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Драчев: У Австрии нет претензий к российским биатлонистам

18.12.2018

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что российские спортсмены могут продолжать выступать на международных турнирах, у Австрии к ним претензий нет.

«Вчера провели совещание в посольстве РФ в Австрии с доверенным адвокатом, который занимается защитой спортсменов и специалистов сборной команды России по биатлону. Подробно разобрали все материалы дела. Ситуация стабилизирована, каких-либо претензий к российским спортсменам нет! Они могут дальше выступать на соревнованиях и радовать нас красивой и бескомпромиссной борьбой на Кубках мира и Кубках IBU», — написал Драчев в Instagram.

13 декабря стало известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Их заподозрили в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

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