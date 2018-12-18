Экс-советник Трампа рассказал о смерти экс-начальника ГРУ Сергуна в Ливане, в Минобороны РФ это отрицают

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сказал, что экс-глава ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, тогда как в России утверждают, что он умер в Подмосковье от сердечного приступа.
На допросе Флинн сообщил ФБР, что звонил послу России в США Сергею Кисляку, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Сергуна.
В Минобороны России слова Флинна назвали слухами и «конспирологическим бредом», заявив, что в январе 2016 года Сергун находился в России, передает «Интерфакс».
Ранее в 2016 году о том, что Сергун умер в Ливане, утверждала американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor.Сейчас дело Флинна рассматривает суд округа Колумбия, напоминает «Медиазона». Он признал свою вину в том, что предоставил ФБР недостоверную информацию о своих контактах в Кисляком. Флинн ушел в отставку 13 февраля 2017 года. Формально отставка произошла из-за того, что он неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих телефонных разговорах с российским послом. В конце декабря 2016 года Флинн несколько раз говорил с Кисляком по телефону и просил Россию «не слишком бурно» реагировать на санкции, которые собиралась ввести администрация экс-президента США Барака Обамы. Однако когда ФБР допрашивало Флинна, он говорил, что не помнит никаких бесед с Кисляком по поводу санкций.