Экс-советник Трампа рассказал о смерти экс-начальника ГРУ Сергуна в Ливане, в Минобороны РФ это отрицают

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сказал, что экс-глава ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане, тогда как в России утверждают, что он умер в Подмосковье от сердечного приступа.

На допросе Флинн сообщил ФБР, что звонил послу России в США Сергею Кисляку, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью Сергуна.

«Флинн заявил, что позвонил послу Кисляку после смерти Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить свои соболезнования», — сказано в отчете ФБР.

В Минобороны России слова Флинна назвали слухами и «конспирологическим бредом», заявив, что в январе 2016 года Сергун находился в России, передает «Интерфакс».

Ранее в 2016 году о том, что Сергун умер в Ливане, утверждала американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor.