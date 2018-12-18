Fitch прогнозирует ухудшение положения региональных бюджетов России

Fitch Ratings отмечает, что улучшение совокупных бюджетных показателей у российских регионов может приостановиться в 2019 году. По ожиданиям экспертов, совокупный бюджет у российских регионов в текущем году будет близким к бездефицитному. В 2019 году прогнозируется умеренный совокупный дефицит на уровне 1—2% от всех доходов.
«На фоне замедления экономики (по нашим прогнозам, рост реального ВВП в России снизится до 1,5% относительно 1,8% в 2018 г.) благоприятное влияние налога на прибыль организаций на доходы регионов будет уменьшаться, в то время как операционные расходы будут увеличиваться ввиду более высоких затрат на выплату заработной платы, обусловленных необходимостью достижения целевых показателей по стране по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности», — говорится в сообщении агентства Fitch.
Эксперты отмечают существенные различия между регионами в уровне доходов и расходов. У регионов с самым высоким уровнем задолженности отношение долговой нагрузки к доходам может достигать 140%, в то время как медианный уровень для российских регионов составляет 40%.
Они отметили, что лишь относительно небольшое число регионов имеют достаточную ликвидность, чтобы направить накопленный запас денежных средств на покрытие разрывов между доходами и расходами.