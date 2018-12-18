Fitch прогнозирует ухудшение положения региональных бюджетов России

Fitch Ratings отмечает, что улучшение совокупных бюджетных показателей у российских регионов может приостановиться в 2019 году. По ожиданиям экспертов, совокупный бюджет у российских регионов в текущем году будет близким к бездефицитному. В 2019 году прогнозируется умеренный совокупный дефицит на уровне 1—2% от всех доходов.

«На фоне замедления экономики (по нашим прогнозам, рост реального ВВП в России снизится до 1,5% относительно 1,8% в 2018 г.) благоприятное влияние налога на прибыль организаций на доходы регионов будет уменьшаться, в то время как операционные расходы будут увеличиваться ввиду более высоких затрат на выплату заработной платы, обусловленных необходимостью достижения целевых показателей по стране по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности», — говорится в сообщении агентства Fitch.



Эксперты отмечают существенные различия между регионами в уровне доходов и расходов. У регионов с самым высоким уровнем задолженности отношение долговой нагрузки к доходам может достигать 140%, в то время как медианный уровень для российских регионов составляет 40%.

«Более слабые регионы в последние годы получали более значительную поддержку от федерального правительства в форме трансфертов и кредитов под низкую процентную ставку. У российских регионов с рейтингами категории «B» кредиты из федерального бюджета составляют 60—70% долга. Однако постепенная амортизация таких кредитов увеличит зависимость от рыночного финансирования и сделает стоимость обслуживания долга более высокой с течением времени», — прогнозируют аналитики.

Они отметили, что лишь относительно небольшое число регионов имеют достаточную ликвидность, чтобы направить накопленный запас денежных средств на покрытие разрывов между доходами и расходами.