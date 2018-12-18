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Доклад о роли «российских троллей» в президентской кампании в США в Кремле вызвал непонимание

18.12.2018

Обвинения США в адрес России о причастности к вмешательству в президентские выборы или попытках повлиять на общественное мнение не вызывают в Кремле ничего, кроме непонимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что я читал в общем доступе по докладу, опять кроме непонимания ничего вызвать не может. Там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения, причем некоторые абсолютно непонятны. Нам ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной соцобласти в США. При чем здесь Россия, не отмечается», — цитирует РБК Пескова.

Ранее The Washington Post сообщила о докладе для сената США, подготовленном специалистами Оксфордского университета и аналитической компанией Graphika. Эксперты, изучавшие деятельность российской «фабрики троллей», пришли к выводу, что существуют прямые доказательства российского вмешательства. Так, для оплаты рекламы ряда аккаунтов использовались рубли, а IP-адреса вели в Санкт-Петербург, где базировалось российское Агентство интернет-исследований.

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