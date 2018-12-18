Напавшего на пермскую школу подростка приговорили к воспитательной колонии

В Перми подростка, напавшего с ножом на школьников и учителя, приговорили к 9 годам и 8 месяцам воспитательной колонии. Он должен будет наблюдаться у психиатра и выплатить пострадавшей учительнице 1,5 млн руб. компенсации. Родители пострадавших детей также получат компенсации от 100 тыс. до 1 млн руб., общая сумма исков — 8 млн, сообщает 59.ru.

15 января в кабинет, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались два подростка , вооруженные ножами. Они нанесли удары детям и их педагогу, пострадали 15 человек. Подростков задержали и увезли в больницу с ножевыми ранениями. 17-летнего зачинщика нападения признали вменяемым и сегодня осудили. Второго подростка ранее признали невменяемым.