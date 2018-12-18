Госдума утвердила наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Как передает «Медуза», за документ проголосовали 342 депутата, против — 42.

«Мы не можем оставлять безнаказанными действия тех, кто подбивает нашу молодежь, наших детей совершать противоправные действия, нарушать закон», — сказал один из авторов законопроекта, единорос Евгений Ревенко.

Член КПРФ Алексей Куринный заявил в ответ, что сейчас любое мероприятие можно признать незаконным: «Законопроект предполагает очень широкую трактовку и применение <…> и, естественно, будет применяться избирательно».

За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги законопроектом предлагается наказывать организаторов акций. За первое нарушение физическим лицам будет грозить штраф от 30 до 50 тыс. руб., обязательные работы или 15 суток ареста. За повторное нарушение — штраф от 150 до 300 тыс. руб., обязательные работы или арест на срок до 30 суток.