«Ъ»: Реконструкция здания Госдумы обойдется в 2 млрд рублей

Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с «Моспроектом-2» Михаила Посохина.

Госзаказ был размещен без конкурса в рамках процедуры закупки у «единственного поставщика» на основании распоряжения президента, пишет «КоммерсантЪ». Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта. Кроме зала заседаний и крыши в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.

Объем затрат сверх запланированных год назад 705 млн руб. официально не определен. Но исходя из роста заложенных в федеральной адресной инвестиционной программе средств на проектирование (150 млн руб.), обновление нижней палаты обойдется бюджету почти в 2 млрд руб., подсчитал «Ъ».

Идея реконструкции принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он, как рассказывал глава «Моспроекта-2» Михаил Посохин, «дал толчок» к тому, чтобы зал заседаний парламента «приобрел совершенно другой облик — был похож на залы, которые характеризуются как демократичные, походил на амфитеатр».