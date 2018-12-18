«Ъ»: Реконструкция здания Госдумы обойдется в 2 млрд рублей

Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с «Моспроектом-2» Михаила Посохина.
Госзаказ был размещен без конкурса в рамках процедуры закупки у «единственного поставщика» на основании распоряжения президента, пишет «КоммерсантЪ». Стройка перенесена с 2018 на 2019 год для проведения «более глобального» ремонта. Кроме зала заседаний и крыши в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию.
Идея реконструкции принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он, как рассказывал глава «Моспроекта-2» Михаил Посохин, «дал толчок» к тому, чтобы зал заседаний парламента «приобрел совершенно другой облик — был похож на залы, которые характеризуются как демократичные, походил на амфитеатр».