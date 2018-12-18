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Российский «Собибор» не прошел в шорт-лист «Оскара»

18.12.2018

Фильм «Собибор», который снял Константин Хабенский, не вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лента рассказывает о восстании, которое подняли заключенные нацистского лагеря «Собибор».

Как сообщили в Американской киноакадемии, за премию в этой номинации будут бороться девять фильмов: "Birds of Passage» (Колумбия), «The Guilty» (Дания), «Never Look Away» (Германия), "Shoplifters» (Япония), «Ayka» (Казахстан), «Capernaum» (Ливан), «Roma» (Мексика), «Cold War» (Польша), «Burning» (Южная Корея).

 

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