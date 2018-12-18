Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»

Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей подал иск к «Новой газете» и журналисту Иреку Муртазину из-за статьи «Особо важное убийство», в которой приводились различные версии убийства следователя Евгении Шишкиной. В частности, указывалось, что преступление могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.​ Об этом сообщает РБК.



«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо, поэтому не вижу для себя иного сценария, кроме как подача судебного иска с целью защиты моей репутации», — говорится в заявлении Андрея Якунина​.

В «Новой газете» сообщили, что смогут прокомментировать ситуацию после того, как получат иск и сформируют юридическую позицию.



Ранее иск о защите деловой репутации к «Новой газете» подал и Владимир Якунин.

Евгения Шишкина была убита 10 октября. В середине ноября в Тбилиси был задержан главный подозреваемый в ее убийстве Ярослав Сумбаев. Он, по версии следствия, являлся одним из главарей группы хакеров, которая взламывала аккаунты транспортных компаний, в том числе РЖД и авиакомпании S7.