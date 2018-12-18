Медведева предупредили о росте цен на продукты из-за дорожающего топлива

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили премьера Дмитрия Медведева о последствиях ужесточения условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Письмо подписали руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Руспродсоюза, пишет «КоммерсантЪ».

По словам авторов письма, затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков. А из-за ужесточения корпоративных программ в ноябре эти расходы выросли в среднем на 30%. Транспортные компании не смогут удерживать цены при таком росте себестоимости. В результате цена транспортных услуг может вырасти минимум на 10%, что скажется и на розничных ценах на товары. Ассоциации просят Медведева поручить провести встречу с топливными компаниями для обсуждения ситуации и условий сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нефтяники ужесточили условия работы с корпоративными клиентами после заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо. Так, «Газпром нефть» ввела для корпоративных клиентов сервисные сборы, а другие крупные компании отменяют скидки.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов переадресовал вопросы «Ъ» вице-премьеру Дмитрию Козаку. Его представитель Илья Джус заявил, что документ в аппарат вице-премьера не поступал. При этом он отметил, что корпоративные программы нефтяных компаний как B2B сегмент не регулируются правительством: «Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами».