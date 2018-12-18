Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

Генассамблея ООН поддержала инициированную украинской делегацией резолюцию о «милитаризации Крыма и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей».

Как сообщает «Интерфакс», в документе выражается «серьезная озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Россией», а также осуждается «строительство и открытие моста через Керченский пролив» и «растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и ограничение международного судоходства там».