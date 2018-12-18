Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

Генассамблея ООН поддержала инициированную украинской делегацией резолюцию о «милитаризации Крыма и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей».
Как сообщает «Интерфакс», в документе выражается «серьезная озабоченность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Россией», а также осуждается «строительство и открытие моста через Керченский пролив» и «растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и ограничение международного судоходства там».За резолюцию проголосовали 66 государств, против выступили 19, воздержались 72 делегата.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление по поводу принятия документа.
«Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран-членов ООН, прежде всего — входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций. Именно эти государства, в большинстве случаев ведомые пресловутой «блоковой дисциплиной», мы видим в числе соавторов и коспонсоров украинской затеи», — заявил он.