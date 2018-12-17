Кожемяко: вопрос объединения Приморья и Сахалинской области должен решаться на референдуме

Олег Кожемяко, победивший в голосовании за главу Приморья, считает, что вопрос объединения региона и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

«Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что прежде всего это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, - это уже другие моменты», — сказал Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

Он отметил, что прежде чем принимать такие решения, необходимы экономические и социальные подсчеты.

Кожемяко руководил Корякским округом Камчатки, был губернатором Амурской области, затем главой Сахалина. В конце сентября его назначили исполняющим обязанности губернатора Приморского края, 16 ноября он одержал победу в результате повторного голосования за главу региона.