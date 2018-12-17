Полиция задержала студентов Российского государственного геологоразведочного университета

В Москве сотрудники полиции в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета задержали около 20 студентов. В ходе рейда были обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие, рассказала радиостанции «Говорит Москва» начальник отдела по связям с общественностью университета Светлана Лучко. «МБХ медиа» сообщает о 200 задержанных, большинство из которых выходцы из Ингушетии.

«Как минимум пять автозаков, в каждом — по 30-35 человек. Большинство из них – ингуши», — рассказал порталу один из задержанных.

Он отметил, что четыре дня назад около общежития была слышна стрельба.«То, что написано, что около четырехсот ингушей, это все неправильно, лживо. Это прощай здравый смысл. Ни в коем случае никто по национальному признаку никого не арестовывал», — говорит в свою очередь Лучко.