В Челябинске возбуждено дело в отношении желающего стать мэром активиста

В Челябинске лидера движения против строительства «Томинского горно-обогатительного комбината» Василия Московца подозревают в подстрекательстве к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ольга Лепехина.

«Это выдуманное обвинение за события лета прошлого года. Его возбудили по факту и решили привлечь лишь тогда, когда Московец заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Челябинска», — сказала она.

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 1 ноября говорится, что с 11 июня по 11 сентября 2017 года активисты общественного движения «Стоп ГОК» «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия, «неоднократно, путем уговоров склоняли участников движения <…> и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства». Московца подозревают в «организации и размещении палаточного лагеря <…> с целью воспрепятствования постройки ограждения, проезда техники и блокировки въезда при помощи личного автотранспорта, создании отрядов из числа наиболее подготовленных людей в общем количестве около 100 человек, в том числе и женщин, для блокировки собой проезда охраны и сотрудников полиции, проникновения на территорию АО «Томинский ГОК» для запугивания рабочих <…> путем использования «газовых» баллончиков и «коктейлей Молотова» в отношении сотрудников и имущества АО «Томинский ГОК».