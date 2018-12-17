Le Monde: Евгений Пригожин был на встрече лидеров вооруженных группировок ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера, присутствовал на встрече лидеров центральноафриканских вооруженных группировок в Судане. Как сообщает Le Monde со ссылкой на двух неназванных участников саммита, встреча проходила в столице Судана Хартуме 27-28 августа. Пригожин прилетел туда на частном самолете, передает публикацию «Дождь».

В МИД России сообщали, что переговоры в Хартуме были посвящены решению внутреннего конфликта в Центральноафриканской республике. По итогам встречи была подписана декларация о создании Центральноафриканского объединения оппозиции «в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР». На следующий день после саммита, 29 августа, с президентом ЦАР встретился спецпредставитель ведомства, посол по особым поручениям Константин Шувалов.

В начале ноября «Новая газета» отметила, что Евгений Пригожин виден на кадрах с переговорами министра обороны Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, которые проходили 7 ноября.

В июле в ЦАР были застрелены журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые занимались расследованием деятельности ЧВК.