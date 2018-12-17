Более половины американцев считают, что Трамп лжет о «российском деле»

62% американцев не верят президенту Дональду Трампу, когда он говорит о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года. Таковы данные опроса, проведенного NBC News и Wall Street Journal, пишет New York Post. На вопрос считают ли они, что Трамп был «честен и правдив», отвечая на вопросы о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, только 34% опрошенных ответили положительно.

Трамп по-прежнему пользуется твердой поддержкой примерно одной четверти страны: 23% зарегистрированных избирателей заявили, что будут голосовать за Трампа в 2020 году. Еще 18% заявили, что, вероятно, проголосуют за него. 39% процентов заявили, что определенно проголосуют за кандидата от демократов, а 13% - что, вероятно, проголосуют за того, кого выберут демократы.