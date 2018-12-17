Эстонскому активисту запретили въезд в Россию

Эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лооде российские пограничники не пустили в Россию. На границе ему предъявили уведомление о запрете на въезд до 25 октября 2073 года, сообщил Лооде в Facebook.

Лооде планировал принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области. По его словам, запрет установили по инициативе ФСБ на основании закона, согласно которому въезд иностранному гражданину может быть запрещен для обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка.

«Тот факт, что вторая сильнейшая военная держава мира считает, что активист гражданского общества / правозащитник, как я, представляет собой угрозу, говорит что-то об истинной силе этой предполагаемой сверхдержавы», — отметил Лооде.Издание «Настоящее время» отмечает, что Лооде ранее стал одним из инициаторов создания международного движения против присоединения Крыма к России.