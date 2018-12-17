Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года

Человеком года члены Ассоциации театральных критиков назвали художественного руководителя московского Гоголь-центра Кирилла Серебренникова «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».

Серебренников был помещен под домашний арест 23 августа 2017 года в рамках «дела Седьмой студии». В АТК отметили, что несмотря на это, Серебренникову даже в условиях домашнего ареста удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы. В мае 2018 года на Каннском фестивале был показан его фильм «Лето», получивший приз за саундтрек. В конце октября этого года Серебренников был дважды номинирован на «Золотую маску» за спектакли «Маленькие трагедии» (Гоголь-центр) и «Нуреев» (Большой театр). В начале ноября в оперном театре Цюриха с большим успехом прошла премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Серебренникова, а 25 декабря в Гоголь-центре состоится премьера его нового спектакля «Барокко».