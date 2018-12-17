Алексей Навальный о выборах в Приморье

Краткое содержание предыдущих серий:

1. Путин решил назначить губернатором Приморья единоросса Тарасенко. Для этого лично его поддержал, туда приехал. Мероприятия специальные устроили, чтобы этого жулика протащить.

2. Не получилось. В первом туре Тарасенко получил 46 %. Назначили второй тур.

3. Перед вторым туром Путин еще сильнее поддержал Тарасенко. Это же важнейший символ веры Кремля: Путина все очень любят, поэтому кандидата, которого он публично поддерживает обязательно выбирают. Поэтому все госмедиа притопили за Тарасенко из последних сил.

4. Жители Приморья решили Путина послать подальше, этот символ веры разрушить и избрали губернатором коммуниста Ищенко, получившего в первом туре 25%.

5. Пойти на такое публичное унижение Путина Кремль пойти не мог, поэтому в последний момент фальсифицировал выборы самым беспредельным образом.

6. Уровень возмущения и в Приморье, и по всей стране достиг такого, что результаты голосования пришлось на нескольких участках отменить. И выборы тоже отменили, украв у Ищенко победу.

7. Администрация Президента решила поправить ситуацию так:

а) притащить нового кандидата — мультимиллионера Кожемяко

б) Ищенко на выборы не пустить

в) вести от имени Кожемяко оппозиционную кампанию.

г) в случае чего — снова фальсифицировать

д) но подобрать Кожемяко таких противников-мурзилок, которые не просто не будут противиться фальсификациям, а наоборот — еще и помогут сорвать наблюдение и вкинуть голосов.

8. Так и сделали. Кожемяко пошел самовыдвиженцем, а его кампания по риторике была такой, что он только «Путин — вор» не кричал. Я рассказывал об этом в своей программе последней. Требовал от зловещих федеральных властей и своей собственной «Единой России» вернуть региональные деньги из федерального бюджета и прочие смешные штуки.

9. Это все не помогло. Приморцы отлично поняли весь мухлеж и вновь устроили стихийное «Умное голосование».

Несмотря на все ухищрения, Кожемяко не смог победить в первом туре, набрав столько же голосов, что и Тарасенко.

10. Ну и чего делать-то Путину, когда уже второго кандидата прокатывают? Снова вбросили бюллетени.

Поэтому официальный результат вот: Кожемяко — 62%

Но уже сейчас более, чем достаточно математических доказательств фальсификаций.

Шпилькин — один из главных специалистов в этой области убедительно показывает, что вбросили примерно 170 тысяч голосов. Реальный результат Кожемяко такой же, как у Тарасенко — 46%.

Реальная явка составила около 37% (официальная — 46.3%).

А известный электоральный географ Александр Киреев наглядно демонстрирует как на десятках избирательных участков результат жестко подгонялся под плановое задание, причем не только по Кожемяко, но и по трем кандидатам-статистам — рисовали строго одинаковые цифры.

Несмотря на то, что итог вышел весьма предсказуемый, это кампания вышла довольно интересной и поучительной.

Какие же мы можем сделать выводы для себя?

1. С одной стороны понятно. Выборы — туфта. Кремль все подделал. Приморцев унизил.

С другой — приморцы унизили Кремль и лично Путина еще сильнее. Да, губернатор будет тот, которого втюхали, но ведь все вокруг (и не только в Приморье) будут точно знать, что Кожемяко сидит в кабинете только благодаря подделке.

А самое главное — вся страна теперь знает, что путинской поддержки, путинских сторонников и админресурса уже НЕ ХВАТАЕТ для победы нужного кандидата.

2. Даже полностью фальсифицированные выборы в Приморье показали нам многое. Смотрим на цифры и понимаем:

а) «Портить бюллетени» — не работает. Испорченных было около 4%, это довольно много по меркам российских выборов (обычно 1-2%), но не радикально много; в первом туре в сентябре тоже было около 4%.



б) Никакого собственного электората у «системной оппозиции» - коммуниста Ищенко, лдпровца Андрейченко и у прочих кандидатов от «системных партий» не было и нет. Поэтому, скажем, призыв Ищенко к порче бюллетеней не дал статистически значимого результата. Есть просто протестный электорат, есть огромное разделение в обществе: за Путина и против Путина, за власть и против власти.



в) Если бы не было фальсификаций, результат Кожемяко в точности совпал бы с результатом Тарасенко в первом туре в сентябре — 46% при явке около 35%, это примерно 15% от общей численности избирателей. Все, это для путинских — предел, потолок. Не только в Приморье, в любом регионе. 10% забитых и подневольных они притаскивают своей административной мобилизацией, 5% — это чиновники, члены их семей и восторженные идиоты с флажками Новороссии, верящие, что только Путин спасет нас от Ротшильдов, марсиан и Эльвиры Набиуллиной. Все, больше у них ничего и никого нет.



г) Совершенно технический кандидат Андрейченко набрал те же 25% голосов, что и технический кандидат Ищенко в сентябре. Это вот прямо сходу потенциал протестного голосования. И, конечно, еще больше он среди тех, кто на выборы не пошел, справедливо не видя в выборах без выбора смысла. Но когда есть второй тур, когда они видят, что есть смысл участвовать и можно что-то изменить — они приходят.



д) Произошедшее полностью опровергает один из ключевых аргументов против нашего «умного голосования»: мол, ну так какая Кремлю разница, победит единоросс, или кандидат от ЛДПР или КПРФ, это ж все одно и то же. Ну вот посмотрите на выборы в Приморье и увидите, насколько это не одно и то же, какие ресурсы были брошены на победу Кожемяко. Потому что в Кремле прекрасно понимают — голосуя против кандидата от Единой России люди голосуют против Путина. Проигрывает кандидат от Единой России — проигрывает Путин.



Ну и самое главное: «умное голосование» работает даже само по себе. Потому что избиратели — они стараются действовать рационально. Никто не говорил 25% голосовавшим в первом туре в сентябре за Ищенко, что самым болезненным для власти сценарием будет проголосовать в декабре за Андрейченко, они вот как-то сами догадались.



Избиратели понимают, что никаких выборов нет — но есть способ сделать Единой России больно и неприятно, если голосовать тактически, за другого кандидата. То есть тренд на «умное голосование» объективно существует. Наша задача — его подхватить и усилить.

Поэтому участвуйте в «Умном голосовании». Регистрируйтесь. Здесь заблокированный сайт. Здесь зеркало. Умное голосование — очень простая тактика, но она работает.