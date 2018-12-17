Лавров заявил о подготовке Киевом вооруженной провокации на границе с Крымом

Президент Украины Петр Порошенко в последнюю декаду декабря планирует устроить вооруженную провокацию на границе с Крымом, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, на линии соприкосновения на Донбассе Украина сконцентрировала 12 тыс. военнослужащих

«Он получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — сказал Лавров эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе», — считает министр.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после задержания в Керченском проливе трех украинских судов. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали. Украина ввела в 10 регионах страны военное положение и запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.