Telegram и интернет-провайдеры обратились в Совет Европы из-за ограничения тайны переписки

17 декабря в Комитет министров Совета Европы направлен меморандум о неисполнении решения ЕСПЧ, касающегося доступа к переписке и переговорам россиян.
В меморандуме, который подписали компания Telegram Messenger LLP и Объединение альтернативных операторов, говорится, что российские власти не только не исполняют решение ЕСПЧ, принятое «по делу «Роман Захаров против России», но и предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки, распространив систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации, пишут «Ведомости».
Авторы меморандума просят КМСЕ обратить внимание российских властей на необходимость отмены «пакета Яровой», изменения технологии перехвата, позволяющей спецслужбам иметь постоянный прямой доступ ко всем телефонным и интернет-коммуникациям, а также сделать обязательным предварительное предоставление судебного разрешения на доступ к данным пользователей.