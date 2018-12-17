Telegram и интернет-провайдеры обратились в Совет Европы из-за ограничения тайны переписки

17 декабря в Комитет министров Совета Европы направлен меморандум о неисполнении решения ЕСПЧ, касающегося доступа к переписке и переговорам россиян.

В меморандуме, который подписали компания Telegram Messenger LLP и Объединение альтернативных операторов, говорится, что российские власти не только не исполняют решение ЕСПЧ, принятое «по делу «Роман Захаров против России», но и предприняли ряд шагов, направленных на серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки, распространив систему постоянного прямого контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации, пишут «Ведомости».

В 2016 году суд признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки. Руководитель центра Фонда защиты гласности в Санкт-Петербурге Роман Захаров жаловался на то, что российское законодательство обязывает мобильных операторов устанавливать техническое оборудование для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи. За прошедшее с тех пор время российские власти так и не пересмотрели систему практически бесконтрольного допуска спецслужб к переговорам граждан, утверждают авторы меморандума. Более того, наблюдается дальнейшее эволюционирование системы: был принят «пакет Яровой», обязавший операторов связи и интернет-сервисы обеспечить спецслужбам доступ также к данным интернет-коммуникации.

Авторы меморандума просят КМСЕ обратить внимание российских властей на необходимость отмены «пакета Яровой», изменения технологии перехвата, позволяющей спецслужбам иметь постоянный прямой доступ ко всем телефонным и интернет-коммуникациям, а также сделать обязательным предварительное предоставление судебного разрешения на доступ к данным пользователей.