В США инициировали введение санкций за нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии

Палата представителей США одобрила законопроект о поддержке Грузии, предполагающий введение санкций против причастных к нарушениям прав человека в Абхазии и Южной Осетии.

«Законодательным актом осуждается оккупация Россией регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона; а также случаи нарушений прав человека в оккупированных регионах», — сообщает портал «Грузия онлайн».

Санкции предусматривают запрет на въезд в США и арест финансовых активов. После одобрения в Палате представителей законопроект переслан в Сенат США. После одобрения документа Сенатом он будет направлен на подпись президенту, после чего получит силу закона.