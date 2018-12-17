Close

Москвича, поднявшего нацгвардейца в метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей

17.12.2018

Мещанский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Медиазона».

В мае Малеков в метро подошел к сотруднику Росгвардии, поднял его и пронес несколько метров, после чего извинился. Свои действия он объяснил шуткой и сказал, что обознался. Прокурор просил приговорить его к году условно, но суд решил наложить штраф. Согласно приговору, Малеков действовал из неприязненных отношений и имел умысел на применение насилия к представителю власти.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.