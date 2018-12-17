Москвича, поднявшего нацгвардейца в метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мещанский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Исляма Малекова по статье о применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает «Медиазона».

В мае Малеков в метро подошел к сотруднику Росгвардии, поднял его и пронес несколько метров, после чего извинился. Свои действия он объяснил шуткой и сказал, что обознался. Прокурор просил приговорить его к году условно, но суд решил наложить штраф. Согласно приговору, Малеков действовал из неприязненных отношений и имел умысел на применение насилия к представителю власти.