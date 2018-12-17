Группа Гуцериева обвинила Запашного во лжи об инвестициях в Cirque du Soleil

«Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil. Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью», — цитирует РБК заявление группы «Самфар».
15 декабря на заседании Совета при президенте по культуре и искусству Запашный в присутствии Владимира Путина заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». «Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, что это неприемлемо, неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше 10 лет сюда ездят, но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе. <...> Мое убеждение, что инвестиции, которые сейчас господин Гуцериев собирается вкладывать и уже вложил, были бы более полезными для нашего, российского, искусства. И я говорю даже не только про цирк», — сказал тогда Запашный.
В «Сафмар» заявили, что строящийся в Сколково концертный зал «Амфион» является лишь небольшой частью девелоперского проекта в Сколково, зал не будет площадкой для выступления исключительно канадского цирка и не станет его базой. «На новой концертной площадке планируется проведение более 270 массово-зрелищных мероприятий в год с участием российских и зарубежных творческих коллективов. Следуя общей практике, мы работаем со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды. Среди них — Cirque du Soleil, с которым заключен договор аренды на 6 гастрольных недель в 2020 году», — отметили в компании.
В Cirque du Soleil также заявили, что приведенные Запашным факты не соответствуют действительности. Строящаяся в Сколково площадка не является «постоянной базой» цирка в Москве, цирк не занимается кастингом артистов и спортсменов в России.