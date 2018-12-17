Иск Золотова к Навальному оставлен без движения из-за недостатков

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к политику Алексею Навальному оставлен без движения. Как сообщает ТАСС, Люблинский суд Москвы ждет до 9 января устранения выявленных в документе недостатков.«Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января 2019 года», — сообщили в суде.
Иск к Навальному адвокат Золотова Шота Горгадзе подал 11 декабря, в заявлении требуется признать распространенные Навальным сведения порочащими и несоответствующими действительности. В частности, речь идет о сведениях о недвижимости Золотова и руководстве Росгвардии, которое «объедает своих сотрудников».
В августе Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором рассказал о завышении цен при поставке продовольствия Росгвардии. В ведомстве эту информацию опровергали, а Золотов выступил с видеообращением к Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль. Навальный предложил дуэль в виде дебатов, но генерал сказал, что не намерен участвовать в теледебатах, так как приглашал его «на другое». В октябре ФБК и Навальный потребовали изъять дачу главы Росгвардии, которая ранее принадлежала государству.