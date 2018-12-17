Телехолдинг «СТС медиа» переходит «Национальной медиа группе» и ВТБ

Владелец холдинга ЮТВ Иван Таврин продает 75% акций «СТС медиа» консорциуму ВТБ и «Национальной медиа группы» (НМГ).

Как пишут «Ведомости», после сделки НМГ станет крупнейшим игроком на телевизионном рынке с долей 24% зрителей старше четырех лет. Гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года. Ее финансовая сторона не разглашается.

«СТС медиа» – один из крупнейших частных медиахолдингов в России. Он управляет пятью развлекательными телеканалами – СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и CTC Kids.

Увеличение доли в «СТС медиа» в партнерстве с сильным финансовым игроком укрепит позиции НМГ на телерынке, заявила Паскина. Эфирные каналы НМГ («Рен ТВ» и «Пятый»), его платные каналы (входят в семейства Viasat, Discovery, Euronews, Sony и т. д.), а также каналы «СТС медиа» совокупно займут первое место по ТВ-аудитории на рынке, утверждает она. По оценке исследовательской компании Mediascope, сейчас каналы НМГ и «СТС медиа» в среднем в сутки смотрит 24% всех российских зрителей старше четырех лет.