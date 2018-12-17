Сенату США подготовили новый доклад о вмешательстве России в выборы

Оксфордский университет и аналитики компании Graphika провели свое расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы США.

Как пишет The Washington Post отчет, подготовленный для Сената, в содержит самый широкий анализ кампании по дезинформации, организованной Агентством интернет-исследований в Facebook, Twitter и Google. Как отмечается в докладе, активность кампании в социальных сетях со временем менялась, достигая своего пика в ключевые политические моменты, такие как президентские дебаты или партийные съезды.

«Что ясно, так это то, что все сообщения явно стремились принести пользу республиканской партии и, в частности, Дональду Трампу. Трамп чаще всего упоминался в информационных кампаниях, нацеленных на консерваторов, эти сообщения побуждали избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, были предоставлены сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и в конечном итоге отговорить от голосования», — говорится в отчете.

В докладе выражается обеспокоенность по поводу общей угрозы, которую социальные сети представляют для политики: «Социальные сети превратились в инструмент социального контроля, которым манипулируют хитрые политические консультанты».