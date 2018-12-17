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Госкомпании заставляют перейти на отечественное программное обеспечение

17.12.2018

Госкомпании должны запланировать поэтапный переход на отечественное программное обеспечение (ПО). Как пишут «Ведомости», такую директиву госпредставителям в советах директоров подписал первый зампред правительства Антон Силуанов.

Спустя 10 дней с момента получения документа компаниям нужно созвать совет директоров, а госпредставителям — проголосовать по директиве. В перечень попадают те госкомпании, где государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров. После одобрения на совете директоров госкомпании должны за два месяца подготовить и утвердить план перехода до 2021 года преимущественно на российский софт. Кроме того, госкомпании должны поставить все эти задачи перед «дочками» (где у них более 50% уставного капитала) и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи.

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