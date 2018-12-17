Врио губернатора Приморья Кожемяко выиграл выборы

В первом туре голосования за губернатора Приморского края одержал победу врио главы региона Олег Кожемяко. Он набрал, по данным ЦИК, 61,88% голосов. За кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко проголосовали 25,16%.

Явка на выборах составила 39,57% избирателей.Повторные выборы губернатора края прошли 16 декабря, так как итоги сентябрьских были отменены из-за нарушений. Тогда во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области. Ищенко для участия в повторном голосовании не прошел муниципальный фильтр.