В Москве задержали участников акции против войны и произвола силовиков

В Москве на Лубянской площади задержали более 10 участников акции против войны и произвола силовиков. На акции собрались около 50 человек, также на нее пришли члены движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов Олега Еланчика, и активисты «Национально-освободительного движения», передает «Новая газета».

Инициаторы планировали провести «Марш за мир. Против насилия», «посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны» от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.

Одним из организаторов акции выступал правозащитник Лев Пономарев, арестованный по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.