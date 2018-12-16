В Москве задержали участников акции против войны и произвола силовиков

В Москве на Лубянской площади задержали более 10 участников акции против войны и произвола силовиков. На акции собрались около 50 человек, также на нее пришли члены движения SERB, которые облили мочой одного из организаторов Олега Еланчика, и активисты «Национально-освободительного движения», передает «Новая газета».
Инициаторы планировали провести «Марш за мир. Против насилия», «посвященный антивоенной теме и произволу силовиков внутри страны» от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Однако власти города предложили организаторам перенести ее на окраину города.Одним из организаторов акции выступал правозащитник Лев Пономарев, арестованный по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.