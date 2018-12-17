Политолог Кирилл Рогов — о долговременных последствиях фальсификации выборов в Приморье

На самом деле цифры эти достаточно близки к средним для электоральных практик в целом по России за последние 15 лет. И это то, как устроен этот авторитарный эквилибриум. Надо отрубить от участия всех электорально перспективных кандидатов, а потом вбросить от 20 до 30% голосов. Если избиратели это проглатывают, то режим выглядит стабильным, а его кандидаты — тяжеловесами. Если нет, то пол едет.
Борьба с фальсификатом на выборах — это открытые ворота изменений, в которые никто не ломится.
Наиболее вероятные сценарии возможного кризиса режима будут, по всей видимости, связаны с выборами. Однако теперь понятно (до этого года было непонятно), что он может быть инициирован даже региональными голосованиями, не обязательно федеральными. Если вдруг итоги выборов будут активно оспариваться в нескольких регионах. Но для этого нужна либо некая структура, которая может придать этим локальным происшествиям общенациональное измерение, либо фракция в элитах, стремящаяся таким образом изменить неблагоприятный для нее баланс сил. Либо (скорее всего) сочетание двух этих факторов.
Но важно, что условия для такого развития событий они не слишком сильно отличаются от сегодняшних. Сегодня эти условия не сложились, но нельзя сказать, что для их появления что-то должно радикально измениться в текущей ситуации.
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