Путин предлагает «возглавить и соответствующим образом направлять» музыкантов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со срывами концертов популярных у молодежи музыкантов, назвал бесперспективным метод «хватать и не пущать».
«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — цитирует выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге «Интерфакс».Президент добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с участием его администрации и представителей Минкультуры. Ранее глава Службы внешней разведки, председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэперов правительственными грантами.
За последнее время были сорваны ряд концертов рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона».