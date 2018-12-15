Путин предлагает «возглавить и соответствующим образом направлять» музыкантов

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со срывами концертов популярных у молодежи музыкантов, назвал бесперспективным метод «хватать и не пущать».

«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — цитирует выступление Путина на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге «Интерфакс».