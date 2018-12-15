Close

В Киеве проходит объединительный собор православной церкви

15.12.2018

В Киеве 15 декабря начался объединительный собор, задачей которого является создание поместной украинской православной церкви. 

На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Как сообщает «Гордон», прибыло только два митрополита УПЦ МП. Планируется, что в ходе собора утвердят устав автокефальной церкви и изберут ее предстоятеля.

У Софийского собора в Киеве собрались тысячи людей. На митинге выступили политики и общественные деятели, в том числе и президент Украины Петр Порошенко.  «Стоим и молимся, чтобы украинская церковь сегодня состоялась и была создана!» — сказал он. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.