В Киеве проходит объединительный собор православной церкви

На собор пригласили всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Как сообщает «Гордон», прибыло только два митрополита УПЦ МП. Планируется, что в ходе собора утвердят устав автокефальной церкви и изберут ее предстоятеля.
У Софийского собора в Киеве собрались тысячи людей. На митинге выступили политики и общественные деятели, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. «Стоим и молимся, чтобы украинская церковь сегодня состоялась и была создана!» — сказал он.