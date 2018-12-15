В эту субботу на улицы Франции вышло меньше «желтых жилетов»

После того как президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе объявил о ряде шагов навстречу протестующим, сегодня на улицы Парижа и других городов вышли сотни, но уже не тысячи демонстрантов.

На Елисейских полях «желтых жилетов» гораздо меньше, чем на прошлой неделе, отмечает корреспондент Le Monde. Сначала собравшиеся вокруг Триумфальной арки несколько сотен демонстрантов решили присоединиться к тем, кто пришел на Place de l'Opera, но кордоны полиции не позволили сделать это. Протестующие на Place de l'Opera почтили минутой молчания тех, кто погиб с начала протестов.

Всего полиция насчитала 1 тыс. демонстрантов в Париже, 43 человека арестованы. От 100 до 200 человек вышли на улицы Лиона и Гренобля. При этом для обеспечения порядка привлечены 69 тыс. сотрудников полиции по всей Франции.

Протесты во Франции вспыхнули 17 ноября, на улицы вышли до 250 тыс. человек. Революция «желтых жилетов», начавшаяся как выступление против повышения налога на топливо, переросла в антиправительственные демонстрации и критику неравенства по всей стране. 8 декабря на улицы вышли 136 тыс. человек, 1220 были задержаны, в ходе столкновений демонстрантов с полицией пострадали 118 человек. Тогда Макрон выступил с телеобращением, в котором объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения. Макрон сообщил, что попросил правительство повысить с января минимальный размер оплаты труда на €100 в месяц. Кроме того, он обещал отменить повышение налога для пенсионеров с доходом менее €2000 в месяц. С премий, которые работодатели будут выплачивать работникам в конце года, планируется не взимать налог. А с 2019 года предлагается не облагать налогом выплаты за сверхурочные.