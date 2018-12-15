Мария Бутина может дать показания по новому делу

Мария Бутина, арестованная и признавшая себя виновной в сговоре для нанесения ущерба интересам США, готова дать показания по еще одному делу.
Как сообщает The Daily Beast, федеральная прокуратура Вашингтона подала в суд ходатайство о тайном перемещении Бутиной для дачи новых показаний по неназванному уголовному делу.
Бутину задержали в июле. Ее обвинили в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом.