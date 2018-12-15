Мария Бутина может дать показания по новому делу

Мария Бутина, арестованная и признавшая себя виновной в сговоре для нанесения ущерба интересам США, готова дать показания по еще одному делу.

Как сообщает The Daily Beast, федеральная прокуратура Вашингтона подала в суд ходатайство о тайном перемещении Бутиной для дачи новых показаний по неназванному уголовному делу.

Ранее Бутина пошла на сделку со следствием и в суде признала вину в сговоре с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов. Бутина сказала, что она действовала «под руководством» российского чиновника, которого CNN идентифицировал как экс-сенатора и бывшего зампреда ЦБ РФ Александра Торшина. «Бутина стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими власть и влияние на политику США», — заявил прокурор в суде.

Бутину задержали в июле. Ее обвинили в заговоре с целью деятельности в пользу другого государства на территории США и в отсутствии регистрации в Минюсте, необходимой для работы иноагентом.

